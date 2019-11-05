Сычев рассказал, как Смородская прервала установку Коусейру и стала учить футболистов играть

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев рассказал, как однажды бывший президент клуба Ольга Смородская вмешалась в установку экс-тренера железнодорожников Жозе Коусейру и стала рассказывать футболистам, как им следует действовать на поле."Мы были на сборах в Португалии, играли с кем-то товарищеский матч. Был перерыв, а на трибунах сидит Ольга Юрьевна. Мы не пошли в раздевалку, а расположились на бровке. Коусейру объясняет нам, как действовать. Мы были лицом к трибунам и заметили, как Ольга Юрьевна плавно спускается.У нее вид был "олд фэшн" — спортивный костюм, сумочка и каблуки. Она серьезно заходит на поле, а тренер дает тренерскую установку. Он не видит ее. Она встает перед ним и говорит: "Что вы Майкону не отдаете? Он у вас там один стоит. Отдавайте Майкону. Давайте, шире-шире играйте!" Я смотрю на Коусейру, он, по-моему, сам не понял. И пошла Смородская обратно.Почему не отдавали Майкону? Потому что он стоял", — сказал Сычев в эфире YouTube-канала "Сычев подкаст и Денис Казанский".