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"Живем строго по бюджету". В "Оренбурге" ответили маме ребенка, пожаловавшейся на условия в академии

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста по поводу плохих условий в академии клуба.

Ирина Аквилонова в интервью каналу "7-17" заявила, что существенную часть финансов на детей выделяют сами родители.



"Все турниры у нас проходят за счет родителей. Правду можно сказать, да? Условий у нас никаких нет! Мы занимаемся на арендуемом поле. Поле у нас только на улице. Своих манежей у нас нет. Территория холодная, поэтому почти все время зима. 3 месяца теплые — мы занимаемся на улице. Но сейчас до ноября мы тоже занимались на улице. Потом переходим в зал, который тоже арендуется. И он очень маленького размера, не сравним даже с половиной поля, там 12 на 25 метров. И на деревянном полу парни у нас занимаются. Вот эту игровую форму нам выдал клуб. На 3 или 4 размера больше. Одни шорты и две майки. Меняйте, говорят, чередуйте", — рассказала мама ребенка.

"У нас сколько есть средств, на них помощь мы и оказываем, не более того. На территориях детским спортом занимаются муниципалитеты. Мы эту ответственность взяли на себя, занимаемся развитием детского спорта, где воспитываются порядка 450 футболистов, 350 хоккеистов и 800 теннисистов. При этом мы не имеем ни копейки денег ни с городского, ни с областного бюджета. Это нормально? Еще нам претензии выставляют. Не ценится наш вклад? Так оно и есть, в меру наших сил и возможностей мы делаем все. Сейчас мы рассматриваем вопрос о строительстве манежа и полноценной академии. Но это все в пределах средств, которые у нас выделяются на решение социальных вопросов. Мы могли бы построить базу на Черном море или еще где-то, но мы вкладываем здесь. Я сам родитель, у меня сын занимался хоккеем, мы вкладывались с родителями: брали в аренду автобус и ездили по городам и соревнованиям, что тут такого особенного?

Уж, как-то больно в тепличных условиях наши родители хотят жить… Форму для них купили, мячи купили, тренера с неплохой зарплатой поставили, чтобы он занимался. И то, что они иногда оплачивают поездки… Ну, в конце концов, не ездите, тренируйтесь здесь. Сколько есть возможностей, столько мы и выделяем, мы живем строго по бюджету, где все расписано, каждая копейка. Хотели бы выделять больше с удовольствием, но, к сожалению, наши возможности ограничены", — сказал Кияев в беседе с Sport24.


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Теги: Оренбург Кияев
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