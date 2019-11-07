Черчесов объяснил различия в судействе в чемпионате России и еврокубках

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на презентации формы национальной команды на Евро-2020 ответил на вопрос о судействе, которое в последнее время привело к нескольким скандалам в российском чемпионате.- Вы особо не обращаете внимание на судейство, у нас в России команды привыкают к одной манере, а когда приезжают в Европу могут… — сказали главному тренеру сборной журналисты.- Не согласен, — ответил Черчесов. — Судья — личность. Национальность тоже другая бывает. Судят все по-разному не потому, что правила разные, а потому, что видят ситуацию по-разному.