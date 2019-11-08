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Адвокат друга Кокорина и Мамаева: ЕСПЧ? А за что должна быть компенсация?

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, друга нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева и фигуранта их дела, прокомментировала выход своего подзащитного на свободу.

"Александр Сергеевич Протасовицкий поехал домой. Надеюсь, что теперь всё закончилось. Европейский суд по правам человека? А за что должна быть компенсация? На сегодняшний день он отбыл свой срок", — сказала Прилипко в беседе с "Чемпионатом".

В октябре 2018 года Протасовицкий вместе с Мамаевым, Кокориным и его братом Кириллом поучаствовал в двух потасовках в Москве. В результате конфликтов пострадали три человека. Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки в 1 год 5 месяцев, Кокорины — 1 год 6 месяцев. В сентябре Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Александр, как и его друзья, тоже просил об УДО, но ему отказали. Апелляция была назначена на 14 ноября, хотя его срок заканчивался раньше.


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Теги: Кокорин Мамаев
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