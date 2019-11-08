Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско накануне матча 16-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" заявил, что не сердится на полузащитника Лоренцо Мельгарехо за нереализованный момент в прошлой игре с "Арсеналом" (0:1).
В начале второго тайма парагваец имел отличную возможность сравнять счет, но не сумел переиграть голкипера туляков с близкого расстояния после прострела Романа Зобнина.
— Как улучшить реализацию моментов Мельгарехо? Может, в церковь сходить?
— Если бы я мог одним разговором то-то исправить, я бы общался с ним каждый день. К сожалению, ошибаются все. Я не сержусь на него за упущенный момент в последнем матче. Думаю, сравняй мы тогда, за оставшееся время при поддержке наших болельщиков добились бы победы. Лоренцо сильно переживает, когда у него не получается, но он работяга и делает все от него зависящее.
— Можно ли сказать, что Максименко окончательно стал первым номером команды? Это ваше решение или тренера по вратарям?
— Конечно, общаюсь с Максом Урванчки. Я не могу знать всего о голкиперах. Мы доверяем Максименко. Каждому важно доверие, особенно вратарям. Мы общаемся и с ним, и с Артемом (Ребровым). Артем — опытный игрок и сильно помогает Макси. Случись наоборот — Артем окажется в старте, уверен, Саша будет ему помогать. Связка тренера вратарей и главного тренера очень важна. Мне везет с такими помощниками, — передает слова Тедеско Sport24.
Матч "Спартак" — "Крылья Советов" пройдет завтра, 9 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Москвичи обыграли самарцев в последних четырех встречах РПЛ на своем поле.
Тедеско: Мельгарехо сильно переживает, когда у него не получается, но он работяга
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