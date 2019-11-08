Тарасов - об обращениях Бузовой в полицию: если нет заявления, то и зафиксированного избиения тоже нет

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о неоднократном обращении в полицию по поводу домашнего насилия его бывшей жены Ольги Бузовой.



Фото: Sport24

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о неоднократном обращении в полицию по поводу домашнего насилия его бывшей жены Ольги Бузовой.



Сегодня стало известно, что осенью 2013 года популярная телеведущая и певица трижды обращалась в правоохранительные органы из-за рукоприкладства со стороны футболиста.



"Что за вопросы? Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Я посмеюсь. Если нет заявления, то и зафиксированного избиения тоже нет", - цитирует Тарасова телеграм-канал Mash.