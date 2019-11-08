Новиков стал полноправным главным тренером "Динамо"

? Футбольный клуб «Динамо-Москва» и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20, согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды#ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/olQ2Lklfli