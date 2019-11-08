Новиков стал полноправным главным тренером "Динамо"

Также продолжит работу и тренерский штаб Новикова. Ранее 38-летний специалист являлся исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".
Новиков возглавил команду в начале октября после ухода из «Динамо" Дмитрия Хохлова. Под руководством Новикова бело-голубые провели 3 матча в РПЛ, дважды сыграв вничью (с "Краснодаром" и "Ахматом") и обыграв ЦСКА.
? Футбольный клуб «Динамо-Москва» и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20, согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды#ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/olQ2Lklfli— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) November 8, 2019