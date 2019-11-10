Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов поделился мнением об отставке Александра Григоряна и рассказал об игре вместе с нападающим Георгием Мелкадзе.
"К Григоряну никаких вопросов. Когда команда идёт на последнем месте и не выигрывает, его убирают. Логично и нормально. Но кардинально сейчас ничего не изменилось, схема осталась та же. Только тренировочный процесс поменялся.
С Мелкадзе играется отлично, мы выступали с ним в "Спартаке-2", у нас схожее понимание игры. Мы дополняем друг друга. Есть уверенность, а к нам есть доверие со стороны руководства и тренерского штаба, за что им спасибо.
К разговорам, что мы с Мелкадзе забили столько же, сколько новички "Спартака", отношусь с улыбкой. Одно дело — играть и думать: "Если не забью, то в следующем матче играть не буду". А другое, когда тебе доверяют. Ждут результата, но всё более спокойно. Нет такого давления, как в "Спартаке", - цитирует Обухова "Чемпионат".
Обухов: с Мелкадзе играется отлично, мы дополняем друг друга
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