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ЦСКА со счетом 3:2 в гостях обыграл "Сочи"

В матче 16-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях обыграл "Сочи" со счетом 3:2.

Чемпионат России

16 тур

Гол: Мостовой, 7, Полоз, 45+2 (пен.) - Мевля, 16 (авто.), Обляков, 52, Чалов, 55

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович (Заболотный, 79), Полоз, Цаллагов, Набиуллин (Шакура, 60), Мостовой, Лагатор, Нобоа (Бурмистров, 68).

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Бурмистров, Колдунов, А. Заболотный, Карапетян.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 58), Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич (Дзагоев, 85), Сигурдссон (Ахметов, 71), Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Лукас Сантос, Нисимура.

Предупреждения: Дивеев, 18, Карпов, 21, Джанаев, 52, Лагатор, 59, Обляков, 74, Кудряшов, 87


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Теги: ЦСКА Сочи
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