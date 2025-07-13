«Угальде действительно интересуются, это нормально. Но тех предложений, которые бы нас удовлетворяли, не поступало», - цитирует Малышева «Чемпионат».
Ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны «Аякса» и «Фейеноорда».
Контракт 23-летнего нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. Текущая рыночная стоимость костариканца составляет 14,7 млн евро по версии Transfermarkt.
В минувшем сезоне Угальде принял участие в 36 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи.
Малышев - об Угальде: им интересуются, но тех предложений, которые бы устроили "Спартак", не поступало
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном уходе из команды нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"