Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Челси
22:00
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Спартак
4 - 1 4 1
Спартак СуботицаЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Зенит
7 - 1 7 1
ВойводинаЗавершен

Гендиректор "Спартака" Малышев: те трансферы, которые планировались, пока не произошли

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о трансферной кампании клуба этим летом.
Фото: ФК "Спартак"
- Новичков подписывать хочется. Но те трансферы, которые планировались, пока не произошли. Позиции были определены еще в конце прошлого сезона. Некоторые зарубежные игроки ждут предложений из чемпионатов, клубы которых играют в еврокубках.

Напомним, в нынешнее летнее трансферное окно состав московского "Спартака" пополнил только центральный нападающий Антон Заболотный.

В следующую субботу, 19 июля, "Спартак" проведет матч в рамках первого тура нового сезона российской Премьер-лиги против махачкалинского "Динамо". Встреча состоится на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится