- Новичков подписывать хочется. Но те трансферы, которые планировались, пока не произошли. Позиции были определены еще в конце прошлого сезона. Некоторые зарубежные игроки ждут предложений из чемпионатов, клубы которых играют в еврокубках.
Напомним, в нынешнее летнее трансферное окно состав московского "Спартака" пополнил только центральный нападающий Антон Заболотный.
В следующую субботу, 19 июля, "Спартак" проведет матч в рамках первого тура нового сезона российской Премьер-лиги против махачкалинского "Динамо". Встреча состоится на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Спартака" Малышев: те трансферы, которые планировались, пока не произошли
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о трансферной кампании клуба этим летом.
Фото: ФК "Спартак"