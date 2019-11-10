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У Крыховяка диагностировали сотрясение мозга

"Локомотив" представил информацию о травмах полузащитников Дмитрия Баринова, Мацея Рыбуса и Гжегожа Крыховяка.

Баринов и Рыбус получили повреждения перед матчем 16-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1), а Крыховяк был заменен после первого тайма сегодняшней игры.

У Баринова диагностировано мышечное повреждение. Дима будет проходить лечение в расположении "Локомотива" и не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Точные сроки восстановления будут определены позже.

Рыбус получил травму мышц задней поверхности бедра на предматчевой разминке. В ближайшее время будет проведено дополнительное обследование, по итогам которого определят сроки восстановления. По мнению медицинского штаба "Локомотива", участие Рыбуса в матчах сборной Польши исключено.

Крыховяку в результате столкновения с Ари диагностировано сотрясение головного мозга. Гжегож был экстренно доставлен в стационар, где ему проведены все необходимые диагностические мероприятия.

ФК "Локомотив"


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Теги: Крыховяк Локомотив Краснодар
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