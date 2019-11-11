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Егоров признал ошибки арбитров в половине матчей 16 тура РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции по итогам 16 тура чемпионата России прокомментировал решения арбитров, признанные департаментом ошибочными.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
Среди них - эпизод из первого тайма матча "Спартак" - "Крылья Советов", в котором Виталий Лысцов сбил Джордана Ларссона.

- Это пенальти. Систему ВАР, которая работала в матче, обсуждать не могу, но по видео видно, что это 11-метровый удар. Мешков допустил ошибку, - цитирует Егорова "СЭ"

В матче "Рубин" - "Динамо" судья Евгений Турбин ошибочно показал вторую жёлтую карточку Александру Зуеву.

- Хочу прояснить ситуацию: Турбин, к сожалению, не видел того, что происходило и принимал решение после подсказки ассистента. Ассистент, скорее всего, не видел полной картины эпизода и неправильно донес информацию. Рыков сам выставил ногу, Зуев не виноват. При этом Рыкова не следовало наказывать за симуляцию, это не настолько вопиющий случай. Рыков не симулировал, он сфолил.

Судей уже не остановить. Турбин показал игрокам "Рубина" и "Динамо" по "липовой" красной

В игре "Локомотива" и "Краснодара" Владислав Безбородов не зафиксировал фол, совершенный Жоау Мариу в начале голевой атаки хозяев.

- По мнению департамента, бригада должна была зафиксировать фол. После игры Галицкий спрашивал у меня, мог ли в эпизод вмешаться ВАР. С Кикнадзе говорили о столкновении, в котором Крыховяк пострадал. Он просил объяснить критерии, почему была показана желтая, а не красная карточка. Не знаю, остался ли он доволен объяснением, по крайней мере, он сказал, что хотел узнать для себя.

Также департамент признал сразу две результативные ошибки Михаила Вилкова в матче "Оренбург" - "Уфа".

- Вилков ошибся. В ворота «Уфы» должно было быть назначено два пенальти. Пуцко нарушал правила в обеих ситуациях. Претензии Федотова? Они обоснованы, было бы неправильно, если бы он нас похвалил.

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Теги: Егоров РФС
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