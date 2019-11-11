Егоров признал ошибки арбитров в половине матчей 16 тура РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции по итогам 16 тура чемпионата России прокомментировал решения арбитров, признанные департаментом ошибочными.

Фото: Федор Успенский, "СЭ"