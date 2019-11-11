Евсеев рассказал о давлении Черчесова на клубы РПЛ

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался об оптимальном количестве участников Премьер-лиги и качестве игры команд.

Фото: ФК "Уфа"

"Мы с "Тамбовом" играли в Саранске. Нужен этот стадион Саранску, если "Мордовия" играет на стадионе "Старт"?



Я считаю, что нам нужно, чтобы у нас было больше команд. Мы же говорим, почему мало проводим матчей. Ну, добавьте две команды — будет 18. Будем спокойно играть. В чемпионате Германии 18 команд, две вылетают, одна в стыках играет. У нас 16 команд, две вылетают, две в стыках играют. Нонсенс. Я не понимаю смысла. Стыки, хорошо, ну тогда сделайте: одна вылетает и две в стыках или две вылетают и одна в стыках.



Перед началом чемпионата тот же Черчесов собирает руководителей и говорит: "Давайте, играйте в атакующий футбол, мне нужны игроки". Понятно, что для сборной они нужны. А нам-то, тренерам и командам, что делать?" — сказал Евсеев в эфире "России 24".