Главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил, что не подавал заявление об отставке со своего поста.
Ранее появилась информация, что Точилин подал прошение об отставке после поражения от "Тамбова" (1:2) в матче 15-го тура РПЛ, но руководство клуба не приняло его отставку.
"Мое заявление об отставке? Мне сказать нечего, потому что никакое заявление я не подавал", — сказал Точилин в беседе с Sport24.
"Сочи" после 16 туров занимает последнее 16-е место в РПЛ.
Точилин: никакое заявление об отставке я не подавал
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