Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о лидерстве "Зенита" в российской Премьер-лиге, а также о том, есть ли в этом заслуга главного тренера Сергея Семака.
"Помешать "Зениту" в борьбе за чемпионство могут "Локомотив" и "Краснодар". У них есть определенная стабильность и наигранные составы. Вернутся травмированные игроки, и с весны начнется очень интересный чемпионат.
Не хочу плохо говорить о Семаке. Я его глубоко уважаю как человека, но мне кажется, что он не справляется со своей ролью. Почему? "Зенит" — флагман нашего футбола. Мы хотим от него хороших результатов не только в России, но и в Европе. Как "Зенит" играет в еврокубках — это никуда не годится. Матч с "Лейпцигом" показал, что тренерский штаб абсолютно не умеет выстроить игру команды, когда это нужно. Начинаются разговоры: "Лейпциг" — великий клуб". Ну какой там великий клуб?! Середняк европейского уровня.
Когда его назначали, я говорил, что, если руководство "Зенита" готово ждать, пока он станет тренером, тогда можно назначать. Семак еще должен многому научиться. У него ведь были уже тренерские поражения в "Зените". Не только матч с "Лейпцигом". С такой тактикой "Зенит" точно не выйдет из группы в Лиге чемпионов. Более того, он и третье место не займет", — цитирует Наумова "Спорт день за днем".
"Зенит" после 16 туров набрал 36 очков и занимает 1-е место в РПЛ.
Экс-президент "Локо" Наумов: уважаю Семака, но он не справился со своей ролью в "Зените"
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