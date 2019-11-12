Промес: все болельщики "Спартака" должны быть благодарны Глушакову. Он был нашим лидером

Бывший футболист "Спартака", а ныне игрок "Аякса" Квинси Промес поддержал экс-капитана московской команды Дениса Глушакова.— Следил, но не могу сказать ничего конкретного — я уже покинул команду в тот момент. Знаю, что было много нехороших слухов, в том числе в отношении Дениса Глушакова, болельщики выражали недовольство.Мне кажется, вся команда и все болельщики должны быть также благодарны Глушакову, как они благодарны всем, кто выигрывал чемпионство. В тот момент он был нашим лидером, мы в команде уважали его. Плохие времена случаются, и мы все должны поддерживать людей, которые их переживают.Лично я уважаю Дениса и призываю всех помнить только хорошее, а не копаться в скандалах. Мне не хочется обсуждать все это, в конце концов Глушаков показывал хорошую игру за "Спартак" и это помогло команде завоевывать трофеи.