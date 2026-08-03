Малком готов покинуть "Аль-Хиляль" этим летом - источник

Бразильский вингер Малком близок к расставанию с "Аль-Хилялем".

Фото: ФК "Зенит"

Как пишет инсайдер Николо Скира, бразильский нападающий не исключает смену команды и готов покинуть саудовский клуб до закрытия нынешнего трансферного окна.



29-летний футболист выступает за "Аль-Хиляль" с 2023 года. За это время он принял участие в 138 матчах, записав на свой счёт 46 забитых мячей и 41 ассист на партнёров. Действующий контракт бразильца рассчитан до лета 2027 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.