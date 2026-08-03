Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Краснодар
3 - 2 3 2
ФакелЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
Волга Ул
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен
Нижний Новгород
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен

Малком готов покинуть "Аль-Хиляль" этим летом - источник

Бразильский вингер Малком близок к расставанию с "Аль-Хилялем".
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет инсайдер Николо Скира, бразильский нападающий не исключает смену команды и готов покинуть саудовский клуб до закрытия нынешнего трансферного окна.

29-летний футболист выступает за "Аль-Хиляль" с 2023 года. За это время он принял участие в 138 матчах, записав на свой счёт 46 забитых мячей и 41 ассист на партнёров. Действующий контракт бразильца рассчитан до лета 2027 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится