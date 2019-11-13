Каньенда: Муслин сказал: "Хочешь остаться в "Локо", плати 2,5 тыс. долларов в месяц"

Бывший нападающий "Локомотива" Исо Каньенда рассказал, что, выступая за московский клуб, главный тренер Славолюб Муслин предложил ему платить деньги, если футболист хотел остаться в команде.

Фото: ФК "Ростов"

"Президенты клубов, Саввиди и Филатов, между собой договорились. Я тоже был не против. Но там сразу не пошло: через месяц на тренировке травмировал колено, сделал в Германии операцию на мениске. Пока восстанавливался, потерял форму. После сезона в "Локомотиве" сменился тренер. Муслин передал через сына Бондаренко — он тогда работал в клубе — что мне лучше уйти. И я вернулся в "Ростов".



Игроков ставили в состав за деньги? Было! Муслин сказал: "Если хочешь остаться в "Локомотиве", надо платить деньги".



Две с половиной тысячи долларов каждый месяц. Я сразу отказался: "Я так не могу играть. Если надо, без проблем вернусь в "Ростов". В "Локомотиве" были высокие зарплаты, но много заработать я не успел — всего шесть месяцев там был", — цитирует Каньенду "Чемпионат".



Малавийский футболист играл в "Локомотиве" с 2005 по 2008 год. Также в России нападающий выступал за "Ростов", КАМАЗ, "Ротор" и брянское "Динамо".