В твиттере "Зенита" намекнули на возможность перехода Ибрагимовича

Англоязычный аккаунт "Зенита" в твиттере загадочным образом отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру Златан Ибрагимович.

Сине-бело-голубые опубликовали смайл с прижатым к губам указательным пальцем. Читатели твиттера восприняли сообщение петербургского клуба как намек на возможный переход нападающего.Напомним, в ночь на четверг стало известно, что 38-летний шведский форвард покинет "Лос-Анджелес Гэлакси". Ибрагимович забил 52 гола и сделал 17 передач в 53 встречах за американский клуб.Сообщалось, что Златан может продолжить карьеру в "Болонье", которую тренирует его друг Синиша Михайлович, заболевший раком.