Нападающий чешского клуба "Млада-Болеслав" Николай Комличенко рассказал, какие российские команды, кроме ЦСКА, хотели его заполучить минувшим летом.
"В "Динамо", насколько знаю, искали нападающего другого плана. С "Локомотивом" все было плюс-минус решено, уже собирался на медосмотр, но в последний момент они выбрали Джорджевича. А "Спартак" — ты же читал слова Цорна, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился", - цитирует Комличенко Sport24.
Комличенко: Цорн сказал, что я не подхожу "Спартаку" по стилю. Сильно не расстроился
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