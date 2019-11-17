Бывший тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев поделился мнением о способности российских команд играть в "тики-таку" с лучшими клубами Европы.
"Обнадёживает, что в национальном чемпионате выбрано более верное направление развития. До недавнего времени все говорили про "тики-таку". Но мы не сможем конкурировать в ней с сильнейшими. У "Барселоны" и "Манчестер Сити" есть исполнители, которые в состоянии играть в такой футбол. У нас же "Краснодар" может, но в рамках российского чемпионата. Да и то иногда. Когда сталкивается с квалифицированными соперниками из Западной Европы, всё заканчивается – никто не позволяет по восемь-десять передач делать. Разве что на своей половине поле", - цитирует Гаджиева "Команда России".
Гаджиев: "Краснодар" может играть в "тики-таку", но лишь в РПЛ, и то иногда
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