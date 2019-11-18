» » "Крылья Советов" не стали продавать Соболева в "Лечче" из-за условия рассрочки

"Крылья Советов" не стали продавать Соболева в "Лечче" из-за условия рассрочки

Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что летом самарцы отказались продавать нападающего Александра Соболева в итальянский клуб, поскольку их не устроило полученное предложение.

Этим клубом был "Лечче", который в летнее трансферное окно предлагал "Крыльям" за 22-летнего форварда почти 2 млн евро. Однако итальянский клуб рассчитывал взять футболиста в рассрочку, выплачивая сумму в течение нескольких лет. Именно это условие не устроило "Крылья Советов". Также российский форвард получал более выгодное предложение от "Бешикташа". Однако сам футболист не захотел переезжать в Турцию, а "Крылья Советов" отказались продавать Соболева буквально за два дня до закрытия летнего трансферного окна.

"РБ"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Крылья Советов Лечче Серия А Соболев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Коноплянка: как бы сборная Украины сейчас хорошо ни играла, Ракицкого все равно не хватает
Игрокам «Ростова» не платят зарплату три месяца. Наконец-то ситуацию объяснил президент клуба
Черчесов: высока вероятность, что Жирков не сыграет с Сан-Марино, по Головину врачи скажут вечером
Ибрагимович может вернуться в "Милан" из-за жены
Болельщик ЦСКА обратился в ЕСПЧ. Его обвинили в экстремизме из-за стихотворения про "Спартак"
"Крылья Советов" не стали продавать Соболева в "Лечче" из-за условия рассрочки
Зобнин: Дзюба говорит: "Семь забью Сан-Марино". хотим помочь ему стать лучшим бомбардиром отбора 2
Тикнизян: хочу играть за главную команду ЦСКА
Черчесов: Россия - лучшая вторая команда в квалификации Евро 28
Черчесов: у нас все время что-то подогревается. Раньше говорили о Чалове, теперь о Гилерме
"Майнц" назначил главным тренером уволенного из "Кельна" Байерлорцера
Зобнин: я для себя извлек урок из поражения от Бельгии. Какой? Это личное 5
Жена Кокорина рассказала, почему скрывает лицо их сына Майкла 9
Врач "Уфы" рассказал, что случилось с болельщиком "Локомотива" 1
Р. Билялетдинов - о матче со Словенией в 2009 году: я был не согласен с заменами 2
Форвард сборной Словении: нам улыбнулась удача в матче с Россией в 2009-м
СМИ считают, что Бензема может возобновить международную карьеру в сборной Алжира 3
Черчесов: достопримечательности Сан-Марино мы смотреть не собираемся, у нас другая задача 9
«Когда выпала Словения, мы были уверены, что справимся». Главной катастрофе в современной истории сборной 10 лет 2
Президент "Ростова" рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба 4
Шарлия: мы готовы к последним турам РПЛ в этом году
Казаков: после матча в Мариборе игроки сборной России просили Хиддинка остаться
Гончаренко ответил на вопрос о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
Гончаренко: ЦСКА попробует продлить аренду Сантоса 3
Карпов получил сотрясение мозга в товарищеском матче против СКА
Гончаренко: Дзагоев? После его ухода с поля стало хуже
Находящийся на просмотре в ЦСКА Мукудаев: мне бы очень хотелось остаться здесь
Гончаренко о дисквалификации: мат мной был произнесен на всю страну, наказание должно было быть 1
В "Крыльях Советов" рассказали о предложении Соболеву из Италии
18-летний датский вингер находится на просмотре в ЦСКА 3
Все новости