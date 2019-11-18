"Крылья Советов" не стали продавать Соболева в "Лечче" из-за условия рассрочки

Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что летом самарцы отказались продавать нападающего Александра Соболева в итальянский клуб, поскольку их не устроило полученное предложение.Этим клубом был "Лечче", который в летнее трансферное окно предлагал "Крыльям" за 22-летнего форварда почти 2 млн евро. Однако итальянский клуб рассчитывал взять футболиста в рассрочку, выплачивая сумму в течение нескольких лет. Именно это условие не устроило "Крылья Советов". Также российский форвард получал более выгодное предложение от "Бешикташа". Однако сам футболист не захотел переезжать в Турцию, а "Крылья Советов" отказались продавать Соболева буквально за два дня до закрытия летнего трансферного окна.