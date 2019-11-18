Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне тренер Сергей Валяев рассказал о своих главных тренерских качествах, а также признался, что не поехал бы тренировать в Россию.
"Думаю, надо быть честным, во-первых, с футболистами. Если ты на него не рассчитываешь, нужно ему говорить, а не кормить обещаниями. Очень много с этим сталкивался. Ты должен честно говорить о его хороших, о его плохих качествах, почему играет, почему не играет. Должно быть общение. Я смотрю курсы, где много про психологию, тактику, теорию.
В футболе важна аналитика. Мне интересны функциональные возможности футболистов: сила, силовая выносливость, скорость. Эти моменты себе записываю, раскладываю, тренировки смотрю. Важно общение с футболистами, правильное построение тренировочного процесса, знание физиологии, должны быть хорошие помощники.
Конечно, еще самоотдача. Те моменты, которые были присущи мне как футболисту, — правильное поведение и на поле, и вне его пределов. Нужно быть честным по отношению к партнерам и к себе. Выполнение тренерской установки — очень важно для меня.
Поехали бы тренировать в Россию? Нет. Не хочу лезть во все эти темы, но не поехал бы. Есть люди, у которых свое мнение. Ни сейчас, ни сегодня, ни во всей этой ситуации. Я остался бы дома, пусть я буду без работы, но видя, какая сейчас ситуация, не поехал бы, — сказал Валяев в эфире Stargorod Sport на ютубе.
Экс-игрок сборной Украины: пусть я буду без работы, но тренировать в Россию не поеду
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