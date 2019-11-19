Российский музыкант и продюсер, владелец СКА Ростов-на-Дону Василий Вакуленко (Баста) высказал пожелание, чтобы армейский клуб и "Ростов" играли между собой.
"Сейчас существует история "конского заговора" — что как только мы объявили о развитии СКА, у "Ростова" начались какие-то проблемы. На самом деле, пусть у "Ростова" все наладится.
Мы болеем за донской футбол в целом. Важно, чтобы у нас в Ростове было дерби, было мясо, чтобы болельщики приходили и уходили довольными", – сказал Баста "Спорт-Экспрессу".
Баста: важно, чтобы в Ростове было дерби, было мясо, а болельщики приходили и уходили довольными
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