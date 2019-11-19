Тренер вратарей "Уфы" Юрий Перескоков, открывший для российского футбола Андрея Лунева, оценил ситуацию с голкиперами в сборной России. Основным вратарем команды Станислава Черчесова остается Маринато Гилерме.
"Есть вратарская этика. Я не могу обсуждать, кто лучше, а кто хуже. Вам нравится есть кислое, а мне — соленое. Ну и кто из нас будет прав?
Есть ли вина Гилерме в пропущенных голах в матче со сборной Бельгии? У вратарей есть правило: неберущихся мячей не бывает. Если пропустил, то недоработал по позиции или по реакции. С другой стороны, у меня язык не повернется сказать: "Слушай, Гиля! Ты пропустил, потому что вот это сделал неправильно".
Это выбор главного тренера. Учтите, что Черчесов сам из вратарей. Поэтому он, наверное, видит многое, что другие упускают. Станислав Саламыч — не враг сам себе. Хотя у нас сейчас много хороших российских вратарей. И, конечно, есть определенный гул возмущения: почему в сборной играет Гилерме, а не другой вратарь. Значит, на сегодня он сильнее.
Вратарская позиция — это как минер. Один раз ошибся, извини, и тебя нет. Но если брать в общем, то Гилерме — стабильный вратарь. Не надо делать резких движений. Гилерме играл за сборную, было все хорошо, он выручал. Как говорят вратари, не нагадил. На мой взгляд, нельзя говорить: "Слушай, надо уже Игоря возвращать". В России существует кликушество. Чуть что не так, сразу надо все поломать, и понеслась.
Возвращение Акинфеева? Виктор Гончаренко правильно отметил, что только два человека могут решать этот вопрос: Черчесов и Акинфеев. Вспомните, как Станислав Саламыч взял Владимира Габулова на чемпионат мира. Хотя человек уже, фактически, закончил. Шансы третьего вратаря сыграть на чемпионате мира или Европы — около 3 процентов. Он нужен больше, как помощник тренеру", - цитирует Перескокова "Спорт день за днем".
Тренер вратарей "Уфы": нельзя говорить, что пора возвращать Акинфеева
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