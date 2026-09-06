"Локомотив" выкупит вратаря "Шинника" и отдаст его в аренду - источник

Футболист этим летом покинет ярославский клуб.

Фото: ФК "Шинник"

По данным источника, московский "Локомтив" приобретет 21-летнего вратаря "Шинника" Тимофея Митрова. Сообщается, что сумма трансфера составит 5 миллионов рублей.



Планируется, что в понедельник голкипер подпишет 5-летний контракт, после чего отправится играть за "Сочи" на правах аренды.



Митров - воспитанник Академии "железнодорожников". В этом сезоне он провел 9 матчей за ярославскую команду, пропустил 11 мячей и трижды оставил ворота "сухими".



Источник: журналист Иван Карпов

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Шинник