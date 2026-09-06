Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
14:00
АкронНе начат
Динамо Мх
16:15
РодинаНе начат
Динамо
18:30
СпартакНе начат
Балтика
20:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Урал
15:00
КАМАЗНе начат

Масалитин: не верю, что Игдисамов приведет ЦСКА к трофеям

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Rusfootball.info высказался о работе Дмитрия Игдисамова в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
«Глобально я не верю в Игдисамова, и в то, что он сможет привести ЦСКА к трофеям. Он хороший парень, не чужой человек для клуба, но этого мало, на мой взгляд.

За 10 матчей этого сезона я не увидел целостной игры, ЦСКА не показывает тот футбол, который бы радовал болельщиков. Хорошо, что хотя бы очки удается набирать, но фарт когда-то закончится. И что дальше?», - отметил Масалитин.

«Армейцы» 5 сентября одержали выездную победу над «Зенитом» со счётом 2:1. Решающий мяч был забит в компенсированное время. После семи туров ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в чемпионате России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится