Масалитин: не верю, что Игдисамов приведет ЦСКА к трофеям

«Глобально я не верю в Игдисамова, и в то, что он сможет привести ЦСКА к трофеям. Он хороший парень, не чужой человек для клуба, но этого мало, на мой взгляд.
За 10 матчей этого сезона я не увидел целостной игры, ЦСКА не показывает тот футбол, который бы радовал болельщиков. Хорошо, что хотя бы очки удается набирать, но фарт когда-то закончится. И что дальше?», - отметил Масалитин.
«Армейцы» 5 сентября одержали выездную победу над «Зенитом» со счётом 2:1. Решающий мяч был забит в компенсированное время. После семи туров ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в чемпионате России.