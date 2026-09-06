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"Спартак" может приобрести вингера "Гвадалахары" и сборной Мексики

Московский клуб работает над трансфером мексиканского игрока.
Фото: Getty Images
По данным источника, московский "Спартак" сделал предложение по трансферу вингера мексиканской "Гвадалахары" Роберто Альварадо в районе 10 миллионов евро. Сообщается, что в настоящее время клубы ведут переговоры.

Альварадо всю карьеру провел на родине. Цвета "Гвадалахары" он защищает с 2022 года. С нынесних клубом игрок связан контрактом до лета 2029-го. В этом сезоне у нападающего 4 гола и один результативны пас в 6 матчах за команду. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста сборной Мексики в 10 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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