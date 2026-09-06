Орлов: что исполнил Глушенков? Он хотел сетку порвать или перекладину сломать?

Фото: ФК "Зенит"

Что исполнил Глушенков? Он хотел сетку порвать или перекладину сломать? Какая-то детская болезнь футболиста... Ему надо так забить, чтобы все трещало... Нужно было хитрее все сделать. Точнехонько послать мяч в цель. Ему же никто не мешал", - сказал Орлов.