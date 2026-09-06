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Орлов: что исполнил Глушенков? Он хотел сетку порвать или перекладину сломать?

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении "Зенита" от ЦСКА в 7-м туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" мощно начал встречу, прессинговал. Создал три реальных момента. Но что с реализацией?

Что исполнил Глушенков? Он хотел сетку порвать или перекладину сломать? Какая-то детская болезнь футболиста... Ему надо так забить, чтобы все трещало... Нужно было хитрее все сделать. Точнехонько послать мяч в цель. Ему же никто не мешал", - сказал Орлов.

В субботу, 5 сентября, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра между "Зенитом" и столичным ЦСКА завершилась поражением петербургской команды со счетом 1:2. Решающий мяч сине-бело-голубые пропустили на восьмой компенсированной к основному времени встречи минуте.

Отметим, "Зенит" ударил 11 раз по воротам "армейцев", тогда как гости отметились лишь одним. По ударам в створ также впереди хозяева: 7-5.

Источник: "СЭ"

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