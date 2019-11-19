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Широков - о штрафах в сборной России: бред, как можно не подчиняться тренеру?

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о штрафах в национальной команде.

"Не помню, чтобы при мне в сборной были какие-то штрафы. Я вообще не представляю, как можно в сборной опоздать. На сбор, возможно, кто-то и может, но выйти на тренировку с опозданием… Не представляю, как это возможно. Штраф за неподчинение € 1,5 тысячи? Это вообще бред. Если игрок не подчиняется распоряжению тренера, то его и не будет в сборной. Как это вообще можно не подчиняться?

При Капелло были обозначены рамки, за которые нельзя выходить. Сначала и из гостиницы было выйти нельзя, и привести кого-то. Да и никто не мог себе такого позволить. Вот и смысла штрафовать на деньги никакого не было – да и откуда эти деньги взять, из возможных премиальных? А если премиальных не будет? Может же быть такое, что премии не будет. У нас они были за выполнение задачи, а если её не выполнили, то кто будет платить?

Пик любого спортсмена – представлять страну на уровне сборной. Если вам всё равно, то не надо и вызываться. А если нет, то не будете делать ошибки, нарушать дисциплину. За свою карьеру я не видел, чтобы кто-то целенаправленно сделал так, чтобы закрыть себе дорогу в сборную. Если ты один раз попал в сборную – выпадать из неё не хочешь", - цитирует Широкова "Чемпионат".


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Теги: Широков Сборная России
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