Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб рассчитывает на скорейшее возвращение в строй нападающего Александра Кокорина.
В октябре 2018 года форвард был арестован за участие в нескольких драках в центре Москвы. 17 сентября этого года он вышел на свободу и подписал новый контракт с петербуржцами. "Зенит" обратился в РФС с просьбой разрешить дозаявить футболиста на первую часть сезона, которая была отклонена.
"Надеемся на Кокорина, который тренируется и набирает форму. Он уже забил два мяча в двухсторонней игре. У него огромное желание, видно, что он соскучился по футболу", - цитирует Медведева Радио "Зенит".
Медведев: "Зенит" надеется на Кокорина. Он тренируется и набирает форму
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