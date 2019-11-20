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Медведев: ждем возвращения Малкома, пока назвать сроки восстановления Лунева не могу

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб не будет массово закупать новых футболистов в трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
"У ряда игроков "Зенита" заканчиваются контракты. Мы считаем, что лучшим временем для разговора на эту тему будет летнее трансферное окно. Убежден, обновление команды не может носить массовый характер. Должен сохраняться костяк команды. Важно сохранить командный дух. В паспорт не будем смотреть. Лучший пример — Юрий Жирков, который дает пример многим игрокам. Нацелены победным путем идти во всех турнирах.

Мы отправили игроков в аренду, чтобы они получили игровую практику, но они наши, тренерский штаб внимательно за ними следит. Все они кандидаты на возвращение. Когда это произойдет? Скорее всего, не зимой. С Ригони ситуация сложнее, потому что у "Сампдории" есть право его выкупить. Пока он играет нечасто. Не знаю, чем это закончится.

Нам не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду. Ждем восстановления Малкома. К сожалению, не могу порадовать болельщиков в ситуации с Луневым, пока не могу назвать сроки возвращения его в команду", - цитирует Медведева Радио "Зенит".


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Теги: Медведев Зенит Малком Лунев
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