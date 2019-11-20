Медведев: ждем возвращения Малкома, пока назвать сроки восстановления Лунева не могу

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб не будет массово закупать новых футболистов в трансферное окно.



Фото: ФК "Зенит"