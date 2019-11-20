Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко дал интервью, в котором прокомментировал информацию некоторых СМИ о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером команды.
"Курбан Бердыев в "Сочи"? Почему вы именно его называете? Сейчас Березовский исполняет обязанности главного тренера. Чего мы других будем обсуждать?
Нельзя сказать, что Точилин чем-то провинился за время перерыва на матчи сборных. У нас не детский сад, профессиональный клуб, руководители принимают решения осознанно и взвешенно. Во главе всего в футболе — результат. Сейчас результата нет, и это главная причина увольнения Точилина", - цитирует Рубашко "Спорт день за днем".
В "Сочи" прокомментировали информацию о возможном назначении Бердыева
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»