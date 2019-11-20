Бывший футболист "Зенита" и сборной России, ныне главный тренер молодежной команды сине-бело-голубых Константин Зырянов поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.
"Сергей Семак несколько раз говорил, что лимит ограничивает возможности "Зенита" в еврокубках. Со следующего сезона каждый клуб сможет вносить в заявку только 8 легионеров. То есть, каждой команде предстоит найти 17 сильных россиян. Представляете? У нас Черчесов не может найти столько людей для сборной…
По моим ощущениям, мы перестанем быть конкурентоспособными на европейской арене. Некоторые клубы — "Зенит" и "Локомотив" — уже сейчас начинают перекраивать составы, исходя из нового лимита, и им приходится нелегко в еврокубках", — цитирует Зырянова RT.
\В июне этого года исполком РФС утвердил лимит на легионеров по системе 8+17 с сезона-2020/21. По данной схеме (8+17) в заявке клуба может находиться до 8 легионеров. При этом все они имеют право находиться на поле.
"Клубы РПЛ перестанут быть конкурентоспособными в еврокубках". Зырянов высказался о новом лимите
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