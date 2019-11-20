Полузащитник "Спартака" Алекс Крал вошел в команду недели FIFA 20. Хавбек получил рейтинг 80 и попал в резерв сборной лучших игроков по версии EA Sports.
Основной состав:
Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") — 86
Николас Отаменди ("Манчестер Сити") — 85
Нико Эльведи ("Боруссия М") — 82
Штефан Лайнер ("Боруссия М") — 81
Томас Парти ("Атлетико") — 84
Тони Кроос ("Реал Мадрид") — 89
Уле Сельнэс ("Шэньчжэнь") — 81
Джон Макгинн ("Астон Вилла") — 84
Криштиану Роналду ("Ювентус") — 94
Эден Азар ("Реал Мадрид") — 92
Харри Кейн ("Тоттенхэм") — 91
Запасные:
Андре Онана ("Аякс") — 84
Рами Бенсебайни ("Боруссия М") — 81
Николо Дзаньоло ("Рома") — 80
Роберт Сков ("Хоффенхайм") — 81
Жерар Морено ("Вильярреал") — 86
Рауль Хименес ("Вулверхэмптон") — 83
Теему Пукки ("Норвич") — 81
Резерв:
Скотт Уортон ("Нортхэмптон") — 74
Алекс Крал ("Спартак") — 80
Фамара Дьедиу ("Бристоль Сити") — 79
Виктор Осимхен ("Лилль") — 80
Дуван Вергара ("Америка де Кали") — 76
Sport24
Игрок "Спартака" Крал вошел в команду недели FIFA 20
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