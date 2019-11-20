Игрок "Спартака" Крал вошел в команду недели FIFA 20

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал вошел в команду недели FIFA 20. Хавбек получил рейтинг 80 и попал в резерв сборной лучших игроков по версии EA Sports.Основной состав:Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") — 86Николас Отаменди ("Манчестер Сити") — 85Нико Эльведи ("Боруссия М") — 82Штефан Лайнер ("Боруссия М") — 81Томас Парти ("Атлетико") — 84Тони Кроос ("Реал Мадрид") — 89Уле Сельнэс ("Шэньчжэнь") — 81Джон Макгинн ("Астон Вилла") — 84Криштиану Роналду ("Ювентус") — 94Эден Азар ("Реал Мадрид") — 92Харри Кейн ("Тоттенхэм") — 91Запасные:Андре Онана ("Аякс") — 84Рами Бенсебайни ("Боруссия М") — 81Николо Дзаньоло ("Рома") — 80Роберт Сков ("Хоффенхайм") — 81Жерар Морено ("Вильярреал") — 86Рауль Хименес ("Вулверхэмптон") — 83Теему Пукки ("Норвич") — 81Резерв:Скотт Уортон ("Нортхэмптон") — 74Алекс Крал ("Спартак") — 80Фамара Дьедиу ("Бристоль Сити") — 79Виктор Осимхен ("Лилль") — 80Дуван Вергара ("Америка де Кали") — 76