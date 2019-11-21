Тренер "Рубина" Роман Шаронов рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура РПЛ с "Зенитом". Эта встреча состоится 23 ноября.
Также Шаронов оценил выступление сборной России в матче отбора к Евро-2020 против команды Бельгии (1:4).
"Как прошла пауза? Для нас хорошо, потому что было больше времени на подготовку, хотя некоторые игроки уезжали в сборные, но не так много. В целом провели плодотворно подготовку, несмотря на погоду.
Мы хорошо знаем "Зенит", у них есть свой стиль игры, информации достаточно.
Игра сборной? Не буду оценивать национальную команду, у них есть тренер, он оценит игру. Если брать саму игру, то Бельгия дала информацию, куда нам двигаться", — передает слова Шаронова Sport24.
Шаронов: "Рубин" хорошо знает "Зенит", информации у нас достаточно
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