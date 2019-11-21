» » Шаронов: "Рубин" хорошо знает "Зенит", информации у нас достаточно

Шаронов: "Рубин" хорошо знает "Зенит", информации у нас достаточно

Тренер "Рубина" Роман Шаронов рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура РПЛ с "Зенитом". Эта встреча состоится 23 ноября.

Также Шаронов оценил выступление сборной России в матче отбора к Евро-2020 против команды Бельгии (1:4).

"Как прошла пауза? Для нас хорошо, потому что было больше времени на подготовку, хотя некоторые игроки уезжали в сборные, но не так много. В целом провели плодотворно подготовку, несмотря на погоду.

Мы хорошо знаем "Зенит", у них есть свой стиль игры, информации достаточно.

Игра сборной? Не буду оценивать национальную команду, у них есть тренер, он оценит игру. Если брать саму игру, то Бельгия дала информацию, куда нам двигаться", — передает слова Шаронова Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Шаронов Рубин Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тедеско: Кутепов готов играть
Шаронов: "Рубин" хорошо знает "Зенит", информации у нас достаточно
Тедеско: говорю себе, что нужно быть спокойнее, но без эмоций не будет футбола
Тедеско: лимит на легионеров — не проблема. Без него "Спартак" играл бы тем же составом 2
"Реал" потерял Лукаса Васкеса из-за перелома пальца ноги
"Валенки — хорошая обувь". Тедеско заявил, что не боится холода перед выездом на Урал 2
Оздоев: Дзюба спокойно побьет рекорд Кержакова по голам за сборную 5
Пике: "Барселона" будет моей последней командой в карьере
"Но он не выглядит, как я". Крауч рассказал, как Роналду реагировал на сравнения с Месси
Манчини: Португалия в третьей корзине на Евро-2020 — это нелогично
Диего Коста пропустит три месяца из-за грыжи шейного отдела позвоночника
В Турции пропал российский футболист Садаев. Он не выходит на связь больше недели 1
"Яндекс" и Rambler Group поборются с "Газпром-Медиа" за право транслировать еврокубки 7
Мбаппе простудился и может пропустить игру с "Лиллем"
Лишь один россиянин оказался в топ-100 лучших футболистов квалификации Евро-2020 21
Евро, не болей. Против новшеств чемпионата Европы заговорили уже игроки 1
Игрок "Спартака" Крал вошел в команду недели FIFA 20 1
Моуринью не получит в "Тоттенхэме" денег на трансферы ближайшей зимой
Зидан заставит Бэйла тренироваться в одиночку в наказание за фото со скандальным флагом
Глава ФНЛ: сожалеем, что болельщики "Торпедо" лишены возможности посещать родной стадион
Ледяхов: Акинфеев здорово выступал за сборную, но и сейчас есть достойные голкиперы
Названо имя первого футболиста, которого Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме"
"Тоттенхэм" может переманить из "Лилля" и спортивного директора
Ротенберг звал Федотова в "Сочи", но тот отказался. На днях олигарх лично позвонил Бердыеву 10
Аршавин: в качестве основного вратаря сборной на Евро рассмотрел бы Сафонова, вторым — Гилерме 13
Клубы Моуринью потратили на трансферы рекордные для футбола 1,6 миллиарда евро 1
Черчесов: мы старались не только выполнить главную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол 13
Матчи в Голландии остановят на одну минуту в знак протеста против расизма 1
Ветеран "Спартака": украинцы ненавидят Россию. Будет страшно, если встретимся с ними на Евро-2020 15
"Клубы РПЛ перестанут быть конкурентоспособными в еврокубках". Зырянов высказался о новом лимите 5
Все новости