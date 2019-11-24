"Спартак" не смог забить "Уралу" в первом матче Тедеско за пределами Москвы

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17 тур



"Урал" - "Спартак" - 0:0 Чемпионат России17 тур

Годзюр - Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков - Фидлер, Августиняк, Димитров (Панюков, 69), Егорычев (Погребняк, 77)- Кухарчик (Бавин, 86), Ильин.Максименко - Кутепов, Джикия, Жиго - Айртон, Зобнин - Крал, З. Бакаев, Умяров (Тиль, 63) - Шюррле (Понсе, 66), Ларссон (Мирзов, 84).Умяров, 57, Ильин, 59В результате раздела очков "Спартак" остался на чистом шестом месте с 22 баллами, "Урал" поднялся на восьмую позицию, имея в активе 20 очков.Под руководством Доменико Тедеско "Спартак" одержал 3 победы, 2 матча сыграл вничью и однажды проиграл.