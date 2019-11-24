"Спартак" не смог забить "Уралу" в первом матче Тедеско за пределами Москвы
Московский "Спартак" сыграл вничью с "Уралом" в матче 17 тура российской Премьер-лиги. Ни одной из команд не удалось отличиться забитым мячом. Эта игра стала первой проведённой "Спартаком" за пределами Москвы под руководством Доменико Тедеско.
Фото: twitter.com/fcsm_official
"Урал": Годзюр - Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков - Фидлер, Августиняк, Димитров (Панюков, 69), Егорычев (Погребняк, 77)- Кухарчик (Бавин, 86), Ильин.
"Спартак": Максименко - Кутепов, Джикия, Жиго - Айртон, Зобнин - Крал, З. Бакаев, Умяров (Тиль, 63) - Шюррле (Понсе, 66), Ларссон (Мирзов, 84).
Предупреждения: Умяров, 57, Ильин, 59
В результате раздела очков "Спартак" остался на чистом шестом месте с 22 баллами, "Урал" поднялся на восьмую позицию, имея в активе 20 очков.
Под руководством Доменико Тедеско "Спартак" одержал 3 победы, 2 матча сыграл вничью и однажды проиграл.
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