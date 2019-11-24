В частности, болельщики заряжали фразу "Дзюба, Дзюба, иди на ### [куда подальше]!".
Ранее капитан сборной России подвергся похожей обструкции болельщиков во время матча квалификации к Евро-2020 против Сан-Марино.
Дзюба является воспитанником "Спартака", а в 2015 году перебрал в состав принципиального соперника красно-белых "Зенита".
Фанаты "Спартака" скандировали "Дзюба, иди на ###!" во время матча с "Уралом"
Фанаты "Спартака" во время игры 17 тура российской Премьер-лиги с "Уралом" скандировали нецензурные кричалки в адрес нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы.
Фото: РИА Новости
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