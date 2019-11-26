Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, кто, по его мнению, достоин получить "Золотой мяч" по итогам 2019 года.
"Я считаю, "Золотого мяча" достоин Вирджил Ван Дейк. В своем амплуа центрального защитника "Ливерпуля" и сборной Голландии он проделал очень большую работу, стал одним из лучших игроков обороны в мире. Выступление голландца в "Лиге чемпионов" за "Ливерпуль" подтверждает это", — цитирует Карпова "Правда севера".
Приз журнала France Football лучшему футболисту 2019 года "Золотой мяч" вручат 2 декабря.
Ранее Ван Дейк был признан игроком года по версии УЕФА, а Месси — игроком года по версии ФИФА.
Карпов: Ван Дейк заслужил "Золотой мяч" по итогам 2019 года
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