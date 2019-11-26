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Карпов: Ван Дейк заслужил "Золотой мяч" по итогам 2019 года

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, кто, по его мнению, достоин получить "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

"Я считаю, "Золотого мяча" достоин Вирджил Ван Дейк. В своем амплуа центрального защитника "Ливерпуля" и сборной Голландии он проделал очень большую работу, стал одним из лучших игроков обороны в мире. Выступление голландца в "Лиге чемпионов" за "Ливерпуль" подтверждает это", — цитирует Карпова "Правда севера".

Приз журнала France Football лучшему футболисту 2019 года "Золотой мяч" вручат 2 декабря.

Ранее Ван Дейк был признан игроком года по версии УЕФА, а Месси — игроком года по версии ФИФА.


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Теги: Карпов Золотой мяч ван Дейк
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