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Рейнгольд об угрозе пропуска Евро-2020: если нас захотят наказать, то найдут причины, что-то придумают и накажут

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу информации о рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на 4 года отстранить Россию от международных соревнований и по поводу угрозы участию сборной России и Санкт-Петербурга в предстоящем чемпионате Европы по футболу.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Можно ли сказать, что на нас слишком наезжают? Конечно, да. Дыма без огня, разумеется, не бывает, но и фактов никаких нет, - отметил Рейнгольд. - Все, что мы слышим сейчас, это предположения и домыслы. Я люблю, когда есть факты. Когда есть факты, можно от чего-то отталкиваться. А так безосновательно грозить, что снимут с соревнований, это никуда не годится. Предоставьте факты, а потом что-то говорите. Важно, что какие бы ни проводила Россия соревнования, она проводит их на высочайшем уровне. Все федерации в разных видах спорта, а также болельщики остаются довольны приемом. Что еще надо? Стало быть, есть подводные камни. Стало быть, есть люди, которые не хотят, чтобы это в таком хорошем качестве проходило в России.

Если ВАДА на самом деле серьезная организация - а мне кажется, что оно такой серьезной организацией и должно быть - то здесь все должно быть абсолютно объективно. Мы знаем примеры того, что в некоторых странах спортсмены в наглую принимали наркотики. Снимали их с соревнований целыми группами. Так что пускай предоставят факты о том, что наши спортсмены принимают допинг. Если этих фактов нет, то и говорить не о чем.

Говорят, что есть вероятность, что сборную России лишат участия на Евро-2020, а Петербург может не принять матчи этого турнира? Слушайте, если они захотят нас наказать, то найдут причины, что-то придумают и накажут. Мы знаем, что к нам во многих спортивных структурах не очень доброжелательно относятся. Есть страны, где нас терпеть не могут. Они заводят эту канитель. Мол, давайте, посмотрим - может быть, какую-то рыбку здесь и поймаем в наше ведерко.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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