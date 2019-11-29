"Оренбург" выразил готовность перенести матч 18-го тура РПЛ с "Сочи" на 2020 год. Об этом сообщил президент оренбургского клуба Владимир Кияев.
Ранее стало известно, что 10 полевых футболистов Сочи заболели ангиной.
"Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от "Сочи", если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу.
Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу", - цитирует Кияева ТАСС.
"Оренбург" готов перенести матч в связи с болезнью 10 игроков "Сочи"
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