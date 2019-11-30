» » Кротов: Евсеев не жёсткий тренер? Жёсткий в меру, у нас есть субординация (видео)

Кротов: Евсеев не жёсткий тренер? Жёсткий в меру, у нас есть субординация (видео)

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в рамках 18 тура РПЛ подвёл итоги игры и прокомментировал слова Вадима Евсеева о том, что он не жёсткий тренер.
Фото: Rusfootball.info
- В первом тайме был пенальти на вас?

- 100 процентов. На ваш взгляд был? Было касание, значит пенальти. Он мне в ахилл попал.

- Андрей Тихонов признал лучшим игроком матча Азера Алиева. Не приревновали?

- Азер очень хорошо отыграл, был активен в обороне и атаке. Считаю, заслуженно. Расстроился ли, что не удалось забить? Да, чуть расстроен, но рад, что заработали на выезде 3 очка, поднялись в таблице.

- Подстегнуло то, что Вомбергар в прошлом матче вышел со скамейки, забил и обострил конкуренцию в составе?

- В каждой команде всегда есть и будет конкуренция.

- Но в "Крыльях" нет - всегда играет Соболев, а у вас чередуются нападающие.

- Нормальная рабочая ситуация.

- Сами не удивились, что вместо хозяйского штурма скорее "Уфа" прижала "Крылья" в концовке?

- Не знаю, с чем это связано. Может, мы физически лучше готовы. Хватило и в обороне, и в атаке мяч подержать.



- Показалось, что вы были очень недовольны заменой. Я ошибся?

- Ошибся, я очень сильно устал. Поле, погода - тяжеловато было.

- Давило то, что команда полтора года не побеждала на выезде?

- Чтобы прям каждый день обсуждать - нет. А так - общие фразы какие-то были. Классно, что удалось прервать серию.

Меня сейчас ругать Валентиныч будет, я побегу?

- Он сказал, что не жесткий тренер.

- В меру. Субординация у нас есть. Когда надо - жёсткий, - приводят слова Кротова корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Газизов: пока рано говорить о целях "Уфы" на сезон
"Ростов" и "Урал" не забили голов 8
Кротов: Евсеев не жёсткий тренер? Жёсткий в меру, у нас есть субординация (видео)
Червиченко: думаю, "Зенит" одержит победу над "Спартаком" - 2:1 1
Радонич: в игре с "Уфой" мы не заслужили чего-то большего, чем поражение
Сарри: Роналду не такой игрок, как все остальные
"Витесс" объявил об уходе Слуцкого 12
"Манчестер Сити" не смог обыграть "Ньюкасл"
"Реал" может предложить "Арсеналу" 70 млн фунтов за Обамеянга и Хамеса 1
Карп: "Уфа" сыграла идеально? Всегда, знаешь, есть место для лучшего
Зиньковский: не знаю, почему не можем забить. Соперники были по зубам
Евсеев: я не жесткий тренер. Одно дело на поле, другое - в раздевалке (видео)
Лысцов: "Уфа" сама не играет в футбол и нам не дает 1
Болельщик подробно описал то, как оскорблял Дзюбу на матче сборной 13
Зинин: в 2000-х болельщик предлагал "Спартаку" играть в три опорника. Тогда это казалось бредом сумасшедшего 1
"Уфа" минимально победила "Крылья" 3
Ари заявил, что им интересуются клубы из Китая и ОАЭ 2
"Ростов" - "Урал". Стартовые составы 1
Головин рассказал, как фанаты в Монако выражали недовольство результатами команды
Гончаренко: второй год для обновленной команды всегда таит в себе опасность
"Зенит" победил "Спартак" в матче молодёжных составов (видео) 4
Куртуа не попал в старт на матч против "Алавеса"
Назван возможный сменщик Леонида Слуцкого в "Витессе"
Брендан Роджерс может возглавить "Арсенал"
Россиянам могут упростить въезд в страны проведения Евро-2020
Радимов: могу понять Дзюбу. В Москве весь стадион оскорблял мою жену 20
Ярошик: возвращение Слуцкого в Россию? Думаю, он хочет продолжить карьеру в западной Европе 3
Головин рассказал, что у Комличенко есть шанс оказаться зимой в чемпионате Франции
Тренер "Сочи" Березовский: это очень достойный поступок "Оренбурга"
Гвардиола: новый контракт с "МС"? Я открыт
Все новости