- В первом тайме был пенальти на вас?
- 100 процентов. На ваш взгляд был? Было касание, значит пенальти. Он мне в ахилл попал.
- Андрей Тихонов признал лучшим игроком матча Азера Алиева. Не приревновали?
- Азер очень хорошо отыграл, был активен в обороне и атаке. Считаю, заслуженно. Расстроился ли, что не удалось забить? Да, чуть расстроен, но рад, что заработали на выезде 3 очка, поднялись в таблице.
- Подстегнуло то, что Вомбергар в прошлом матче вышел со скамейки, забил и обострил конкуренцию в составе?
- В каждой команде всегда есть и будет конкуренция.
- Но в "Крыльях" нет - всегда играет Соболев, а у вас чередуются нападающие.
- Нормальная рабочая ситуация.
- Сами не удивились, что вместо хозяйского штурма скорее "Уфа" прижала "Крылья" в концовке?
- Не знаю, с чем это связано. Может, мы физически лучше готовы. Хватило и в обороне, и в атаке мяч подержать.
- Показалось, что вы были очень недовольны заменой. Я ошибся?
- Ошибся, я очень сильно устал. Поле, погода - тяжеловато было.
- Давило то, что команда полтора года не побеждала на выезде?
- Чтобы прям каждый день обсуждать - нет. А так - общие фразы какие-то были. Классно, что удалось прервать серию.
Меня сейчас ругать Валентиныч будет, я побегу?
- Он сказал, что не жесткий тренер.
- В меру. Субординация у нас есть. Когда надо - жёсткий, - приводят слова Кротова корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
Кротов: Евсеев не жёсткий тренер? Жёсткий в меру, у нас есть субординация (видео)
Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в рамках 18 тура РПЛ подвёл итоги игры и прокомментировал слова Вадима Евсеева о том, что он не жёсткий тренер.
Фото: Rusfootball.info
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