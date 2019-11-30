Кротов: Евсеев не жёсткий тренер? Жёсткий в меру, у нас есть субординация (видео)

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в рамках 18 тура РПЛ подвёл итоги игры и прокомментировал слова Вадима Евсеева о том, что он не жёсткий тренер.

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- 100 процентов. На ваш взгляд был? Было касание, значит пенальти. Он мне в ахилл попал.- Азер очень хорошо отыграл, был активен в обороне и атаке. Считаю, заслуженно. Расстроился ли, что не удалось забить? Да, чуть расстроен, но рад, что заработали на выезде 3 очка, поднялись в таблице.- В каждой команде всегда есть и будет конкуренция.- Нормальная рабочая ситуация.- Не знаю, с чем это связано. Может, мы физически лучше готовы. Хватило и в обороне, и в атаке мяч подержать.- Ошибся, я очень сильно устал. Поле, погода - тяжеловато было.- Чтобы прям каждый день обсуждать - нет. А так - общие фразы какие-то были. Классно, что удалось прервать серию.Меня сейчас ругать Валентиныч будет, я побегу?- В меру. Субординация у нас есть. Когда надо - жёсткий, - приводят слова Кротова корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.