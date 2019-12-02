- Нам говорили, что ЦСКА во втором тайме чуть подсаживается, надо было перетерпеть первые тридцать минут. А вторые таймы мы всегда хорошо играем. Эта игра исключением не стала.
Забитый гол? Всегда говорят, выбегай на максимальных скоростях. Пошла контратака. Жена (Луценко) очень хорошо отдал.
Мы и с "Зенитом" очень хорошо играли, и с "Краснодаром" хорошо действовали, "Спартак" обыграли. Никакой истерики не было. Мы находимся низко в таблице? Седьмое место я бы не сказал, что это низко. В прошлом году были шестые, это был рекорд клуба. У нас только одно очко до шестого места.
Сравнить таймы? На первый я только вышел, сделал движение и свисток. Не могу оценивать. Второй тайм - забили, имели моменты. У ЦСКА они тоже были, но мы дотерпели, - приводит слова Лесового корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Лесовой: нам говорили, что ЦСКА во втором тайме подсаживается (видео)
Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Лесовой, забивший победный гол в ворота ЦСКА (1:0) прокомментировал победу, а также поделился мнением по поводу места команды в турнирной таблице
Фото: Rusfootball.info
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