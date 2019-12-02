Газинский: приоритеты? В приоритете сейчас ЦСКА, а дальше будет Лига Европы

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал ничью с "Тамбовом" (0:0) и рассказал, как команда планирует распределять силы на два оставшихся важных матча в РПЛ и Лиге Европы

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– Не знаю, что не получилось. В очередной раз, когда соперники оступаются, мы не можем добиться победы. В этом сложность. Если мы хотим бороться за верхние строчки, должны брать очки дома. Психология ли это? Не могу сказать.Что можно было изменить? Каждый раз одна проблема. Против нас команды играют низко, на всю штрафную, от обороны, возникают сложности.- Все матчи тяжёлые, с ЦСКА не исключение. Мы соседи по турнирной таблице. У нас впереди два важнейших матча в чемпионате России и Лиге Европы.Приоритеты? В приоритете сейчас ЦСКА, а дальше будет Лига Европы.- Согласен. У нас не всё получалось. Мы начали неважно, у нас были подходы. Мяч был у нас под контролем, но мы пропускали быстрые атаки. Второй тайм получился хуже. Соперник сел на свою половину, было сложнее взламывать.Судейские решения? Я не хочу комментировать судейство.У нас много ничьих? Мы с любым соперником стараемся играть в свой футбол, это не всегда получается. С командами, которые низко обороняются, у нас есть определённые сложности. Когда команда играет в атаку, у нас больше возможностей.Но - опять же - когда есть даже один момент, мы должны его реализовывать.