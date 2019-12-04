КДК РФС из-за болельщиков оштрафовал петербургский "Зенит" по итогам домашнего матча с московским "Спартаком" в общей сложности на 150 тыс. рублей.
"Болельщики бросали ленты на поле, за это клуб получает штраф в 50 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений "Зенит" заплатит 100 тыс. рублей", — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит ТАСС.
Матч "Зенит" — "Спартак" в рамках 18-го тура российской Премьер-Лиги состоялся в воскресенье, 1 декабря. Игра завершилась победой петербургской команды со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что "Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы.
"Зенит" оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам игры со "Спартаком"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»