"Спартак" на своем официальном сайте выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков клуба в Санкт-Петербурге.
"ФК "Спартак-Москва" обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК "Зенит". В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.
Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета", - говорится в сообщении.
"Спартак": мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему
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