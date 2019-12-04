» » Игонин: Тедеско - молодой еще специалист. Может, перепрыгает, перебесится, и все будет нормально

Игонин: Тедеско - молодой еще специалист. Может, перепрыгает, перебесится, и все будет нормально

Известный в прошлом игрок "Зенита", а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин поделился мнением о том, заслуживает ли наказания главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, который после матча с "Зенитом" (0:1) зашел в судейскую комнату.

"Есть регламент. То, что по регламенту заслуживает Тедеско, то и должно быть к нему применено. Никакой политики. Это история, связанная с РФС. Там все прописано. Комитетов в РФС много.

Я к Тедеско отношусь как к Тедеско. Он такой и есть. И что мы будем его тут перевоспитывать, что ли? Он молодой еще специалист. Может, перепрыгает, перебесится, как у нас говорится в России, и все будет нормально.

Прыгает же он по технической зоне во время матчей. Может, барьеры ему там поставят, устанет он и не хватит сил потом врываться в судейскую комнату", — цитирует Игонина "Спорт День за Днем".


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Теги: Игонин Тедеско Спартак
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