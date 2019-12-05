Заводящий "Динамо" Михаил Пикуза не поедет на выездной матч 19-го тура российской Премьер-лиги с "Зенитом". Фанат принял такое решение из-за событий, который произошли в Санкт-Петербурге перед игрой "Зенит" — "Спартак" (1:0) в 18-м туре РПЛ.
"Я думал о поездке в Питер, но в свете последних событий решил от нее отказаться. Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и ребенком, чем где-то взаперти. Надеюсь, что никого из динамовских болельщиков в Питере задерживать не станут", — цитирует Пикузу "Спорт-Экспресс".
Накануне Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны "Спартака" Валерия Бевза и запретил посещать матчи. Наказание рассчитано на полтора года. По словам работников МВД именно Бевз является организатором оскорбительных кричалок в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
"Лучше проведу 15 суток с женой и дочкой". Заводящий "Динамо" не поедет на игру с "Зенитом"
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