Вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено, имеющий русские корни, поделился воспоминаниями о поездке в Анапу.
"Лет 15 назад мы приезжали на отдых в Анапу, откуда родом мои родители и брат. Я был очень впечатлён. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди — всё это выглядело как рай. Возможно, мы не ожидали увидеть подобное. Даже мой брат, который жил там в юном возрасте, мало что помнил из того времени.
Также я несколько раз играл в Москве и, кажется, в Петербурге. И это тоже было невероятно, несмотря на холод. Поэтому всегда рассказываю людям, что Россия — очень красивая страна", — сказал Лено в интервью "Чемпионату".
Вратарь "Арсенала" Лено: невозможно поверить, насколько прекрасно в Анапе
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